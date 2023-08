Incidente oggi a Loiano: camion di traverso e via Napoleonica chiusa

Loiano (Bologna), 5 agosto 2023 - La via Napoleonica, a Loiano, è bloccata dalle 14. A causare la chiusura della strada un camion di gasolio che è scivolato, a causa della pioggia e della nebbia, ed è rimasto di traverso in mezzo alla carreggiata, in curva ed in discesa.

Il conducente, che non è ferito, è sceso dal mezzo autonomamente. Ora, però, si deve attendere l’arrivo di una gru dei vigili del fuoco da Bologna per liberare il mezzo pesante. Sul posto i vigili del fuoco di Monghidoro.

La chiusura della via Napoleonica sta avendo pesanti ripercussioni anche sulla viabilità della ss65 Futa ad oggi unica strada comoda per raggiungere l’Appenino.