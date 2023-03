Incidente mortale a Granarolo (Bologna): la vittima è un 88enne. Porrettana chiusa

A sinistra un mezzo pesante fuori carreggiata a Bentivoglio. A destra l'incidente mortale di Granarolo

Bologna, 8 marzo 2023 – Due diversi incidenti, uno dei quali mortale, hanno paralizzato il traffico sulla Porrettana. Il primo schianto – nel quale due persone sono rimaste ferite – è avvenuto a Malalbergo, mentre il secondo e più grave incidente è successo poco dopo a Granarolo.

Il mortale di Granarolo

In frazione Lovoleto, lo schianto mortale dove è deceduto Rino Pancaldi, 88 anni di Minerbio. Un’auto ha svoltato a sinistra per entrare in una stazione di servizio senza dare la precedenza: in quel mentre arrivava un autobus, che l’ha investita in pieno. Le auto coinvolte nell’incidente, però, sono due.

Sul posto vigili del fuoco, le squadre Anas e 118, oltre ai carabinieri locali. Per consentire i soccorsi e i rilievi volti ad accertare la dinamica dell’incidente, un tratto della strada statale 64 ‘Porrettana’ (al km 107) è temporaneamente chiuso al traffico, in entrambe le direzioni. Il traffico è stato deviato sulla viabilità secondaria come da indicazioni in loco.

L’incidente di Malalbergo

Poco prima due macchine, intorno alle 15, si sono scontrate frontalmente, sempre sulla statale 64 Porrettana ma all’altezza di Malalbergo. L’incidente è avvenuto per cause da chiarire. Per consentire, però, l’intervento dei sanitari e prestare i primi soccorsi ai feriti, è stato necessario chiudere la strada in entrambe le direzioni di marcia, successivamente si poteva circolare a senso unico alternato.

Notevoli i disagi per gli automobilisti, con lunghe code. Poi la strada è stata completamente riaperta alla circolazione.

Sul posto i soccorsi del 118 con due ambulanze, un’auto medica e l’elisoccorso. Due le persone ferite nello scontro, alla guida delle auto che si sono scontrate: un uomo di Altedo è stato portato in elicottero al Maggiore in condizioni molto gravi.

Sul posto sono presenti i pompieri, Anas e i carabinieri della locale stazione che dovranno ricostruire la dinamica dell’incidente.

Mezzo pesate fuori strada a Bentivoglio

Alle ore 16.50 in località Bentivoglio c’è poi stato un altro incidente stradale: un mezzo pesante, trasportante pannelli fotovoltaici, è fuoriuscito dalla sede stradale. Il bilico si è ribaltato finendo fuori carreggiata: ferito lievemente il conducente, ma è comunque stato portato in ospedale in elisoccorso.

Sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno provveduto a rimettere in carreggiata il mezzo e metterlo in sicurezza. Presente sul posto anche la polizia locale e il 118.

Notizia in aggiornamento