CronacaIncidente nel Bolognese, scontro tra auto e scooter: morta una 41enne
5 set 2025
ZOE PEDERZINI
Cronaca
Incidente nel Bolognese, scontro tra auto e scooter: morta una 41enne

La tragedia di San Giorgio di Piano, chiusa due ore la strada Sp 4. La donna viaggiava come passeggera sulla moto

L'incidente mortale si è verificato lungo la strada che dal centro di San Giorgio conduce a San Pietro e Galliera

L'incidente mortale si è verificato lungo la strada che dal centro di San Giorgio conduce a San Pietro e Galliera

San Giorgio di Piano (Bologna), 5 settembre 2025 - Incidente mortale nel primo pomeriggio di oggi in territorio di San Giorgio di Piano. A perdere la vita, stando a quanto si apprende al momento, una donna di 41 anni che era passeggera su uno scooterone che si è scontrato, per cause da chiarire con un’auto, sulla via Poggio Renatico.

Si tratta della Sp4 ovvero la strada che dal centro di San Giorgio conduce a San Pietro e Galliera.

L’incidente è avvenuto all’incrocio la via Poggio Renatico e via Mascherino.

La strada è stata chiusa al traffico in ambo le direzioni per circa due ore, il tempo necessario ad effettuare i soccorsi e la rimozione dei mezzi coinvolti nello scontro.

Sul posto varie pattuglie della Locale Reno Galliera e i sanitari del 118. 

Notizia in aggiornamento

