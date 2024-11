Incidente oggi a Bologna, giovane ciclista investito e ucciso dal camion dei rifiuti

Bologna, 28 novembre 2024 – Un nuovo lutto si abbatte sulle strade di Bologna. Questa mattina, intorno alle 11.30, un tragico incidente si è verificato tra via Toscana e via Foscherara. Un giovane ciclista, la cui identità non è ancora stata resa nota, è stato travolto da un camioncino della raccolta dei rifiuti.

Il ragazzo sarebbe stato sbalzato dalla bici e trascinato per alcuni metri dal mezzo che lo ha travolto. Nonostante il tempestivo intervento dei soccorsi, per la vittima non c'è stato nulla da fare. Sul posto sono intervenute quattro pattuglie della polizia locale per effettuare i rilievi del caso e cercare di ricostruire la dinamica dell'incidente.

La notizia ha scosso la comunità bolognese, riaccendendo il dibattito sulla sicurezza stradale e sulla necessità di proteggere i ciclisti.