Incidente Bologna: muore in moto mentre va al lavoro a San Matteo della Decima

San Matteo della Decima (Bologna), 18 giugno 2025 - È morto sul colpo il motociclista 58enne che, nella mattinata di oggi, a San Matteo della Decima, si è scontrato con un furgoncino. L'uomo, stando a quanto appreso finora, risiedeva a Pieve di Cento e, poco dopo le 7, si era messo in sella alla sua due ruote per raggiungere il posto di lavoro. Neanche venti minuti dopo, però, all'incrocio tra via Cento e via Marefosca, il centauro si è scontrato, nell'intersezione, con un furgoncino. L'impatto è stato devastante: il pievese è stato sbalzato dalla moto ed è atterrato al suolo, a vari metri di distanza dal punto di impatto.

Sul posto sono arrivati i sanitari del 118 con ambulanza, automedica, ma per il 58enne non c'era più nulla da fare: era morto sul colpo.

Sulla scena dell'incidente mortale i carabinieri della Compagnia di San Giovanni in Persiceto: alla base dell'incidente pare ci sia una mancata precedenza, ma sarà da chiarire chi abbia commesso, tra i due conducenti, questa effrazione.

Si tratta dell'ennesimo grave incidente sulle strade metropolitane bolognesi: nella giornata di ieri un giovane motociclista, un 23enne, si è schiantato a Santa Maria in Duno con un'auto che pare non gli abbia dato la precedenza immettendosi in una laterale, nei pressi dell'Interporto di Bentivoglio. Il giovane è in Rianimazione in prognosi riservata.