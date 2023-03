Incidente oggi a Pianoro (Bologna), 5 feriti

Bologna, 30 marzo 2023 – Incidente tra due auto con 5 feriti, oggi pomeriggio, poco dopo le 17, in via del Sasso a Pianoro, in provincia di Bologna.

Sul posto ambulanze e l’elisoccorso per trasportare i feriti – tutti in condizioni di media gravità - all’ospedale Maggiore di Bologna.

Oltre al 118, sono intervenuti anche i vigili del fuoco e la polizia locale per i rilievi del caso.