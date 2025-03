Incidente tra auto e corriera: impatto devastante, gravissimo un uomo

San Benedetto Val di Sambro (Bologna), 20 marzo 2025 - Un impatto devastante quello di stamattina, verso le 7.30, nella strada che conduce da San Benedetto Val di Sambro a Madonna dei Fornelli, nel Bolognese.

La dinamica dell’incidente

Per cause ancora al vaglio un'auto, condotta da uno straniero 25enne, e una corriera, che procedevano in direzioni opposte si sono scontrate frontalmente. L'impatto è stato tale che l'abitacolo della macchina è stato quasi del tutto distrutto.

I soccorsi

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, sia dal distaccamento di Monzuno che da quello di Monghidoro.

I pompieri si sono adoperati velocemente per liberare dalle lamiere della macchina l'autista che era rimasto incastrato, privo di sensi, dopo l'impatto.

Sono sopraggiunti i sanitari con ambulanza, automedica ed elisoccorso.

A fare i rilievi dell'incidente i carabinieri.

I feriti

Le condizioni dell'uomo alla guida dell'auto sono parse da subito molto gravi ed è stato elitrasportato in codice di massima gravità all'ospedale Maggiore di Bologna.

Sono stati portati in ospedale, in codice di bassa gravità, anche il 25enne passeggero dell'auto coinvolta nell'incidente, e l'autista della corriera.