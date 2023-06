Incidente oggi San Lazzaro (Bologna), Stradelli Guelfi paralizzati a lungo: un ferito grave

San Lazzaro (Bologna), 10 giugno 2023 - Stradelli Guelfi paralizzati per ore al chilometro 4 all’altezza di Idice, in territorio di San Lazzaro per un incidente.

Coinvolto un solo mezzo, una Alfa Romeo che, per cause da chiarire, è uscita di strada andando a schiantarsi in un campo adiacente.

Sul posto i sanitari del 118 con ambulanza, automedica ed elisoccorso, i vigili del fuoco che hanno liberato l’occupante dalle lamiere dell’auto accartocciata e la Polizia Locale.

Gravi le condizioni del conducente 70enne che dopo la rianimazione sul posto è stato trasportato in codice di massima gravità al Maggiore.

Notizia in aggiornamento