Incidente oggi a San Pietro in Casale (Bologna), grave un motociclista

San Pietro in Casale (Bologna), 27 aprile 2023 - Mattinata complicata questa mattina sulle strade del bolognese. A distanza di poche ore, infatti, si sono verificati due gravi incidenti. Il primo, poco dopo le 8, sulla via Galliera, all’altezza con via Belvedere, a San Pietro in Casale.

Per cause da chiarire una Yamaha si sarebbe scontrata frontalmente con una macchina che procedeva in direzione opposta. Ad avere la peggio il 23enne a bordo della moto che si stava recando a lavoro. Illesi i tre occupanti della vettura.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Locale Reno Galliera insieme ai sanitari del 118 con ambulanza di Bentivoglio e automedica. I soccorsi hanno trasportato il 23enne in codice di massima gravità al Maggiore.

Schianto a Budrio e strada bloccata

Verso le 12.15, si è verificato un grave incidente, che ha coinvolto tre mezzi, un camion e due auto, sulla via San Vitale all’altezza della frazione Canaletti di Budrio. La dinamica non è chiara e sul posto al momento, oltre alla Polizia locale di Budrio, stanno operando i sanitari del 118 con due ambulanze, un’auto medica e l’elisoccorso.

La circolazione sulla San Vitale è interdetta.