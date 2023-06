Incidente oggi in tangenziale a Bologna, grave una bambina di sei anni

Bologna, 14 giugno 2023 – Tremendo schianto in tangenziale a Bologna. Squadre dei vigili del fuoco sono intervenute alle ore 17.12 per un maxi tamponamento che ha coinvolto quattro auto. Sul posto le squadre hanno provveduto a soccorrere e liberare dalle lamiere 3 passeggeri, di cui un adulto e due bambine di 6 anni e 4 anni, che dopo essere stati soccorsi sono stati affidati ai sanitari del 118. I feriti sono stati portati al Maggiore. Il tratto stradale è rimasto chiuso al traffico.

E un altro incidente in via Marco Polo purtroppo ha causato la morte di un 51enne in scooter. Sempre oggi in A14 sono rimasti feriti due volontari dell’alluvione in Romagna.

Notizia in aggiornamento