Incidente oggi a Bologna, auto si ribalta in viale Masini

L'auto ribaltata in viale Masini

Bologna, 24 gennaio 2023 – Un incidente spettacolare, ma per fortuna senza feriti, quello avvenuto circa un'ora fa (intorno alle 18) in viale Masini.

Una minicar, che proveniva da via Stalingrado, svoltando a destra su viale Masini, per cause in corso di accertamento da parte degli agenti della polizia locale, è andata a sbattere contro il vialetto spartitraffico e nell'impatto si è ribaltata.

Il conducente, malgrado lo choc, è rimasto illeso. Gli agenti della municipale sono impegnati adesso per i rilievi, per cercare di ricostruire i motivi della sbandata, in cui l'auto è rimasta distrutta.

Nell'incidente è rimasta coinvolta anche un'altra auto, che invece era diretta verso il ponte di Stalingrado, senza riportare grossi danni.