Bologna, operaio morto travolto all’alba da un Intercity. Treni in tilt, le notizie in diretta

07:00

Circolazione ferroviaria in "graduale ripresa": la situazione dei treni

La circolazione è in graduale ripresa dopo l'intervento dell'Autorità Giudiziaria. I treni Alta Velocità e Intercity sono stati instradati su percorsi alternativi e hanno registrato maggiori tempi di percorrenza fino a 60 minuti. Il solo treno ICN 774 Roma Termini (22:35) - Trieste Centrale (9:55) del 3 ottobre ha registrato un maggior tempo di percorrenza di 198 minuti. Il treno FR 9401 Venezia Santa Lucia (5:26) - Roma Termini (9:28) oggi è instradato tra Padova e Bologna sul percorso alternativo via Verona e non ferma a Rovigo. I passeggeri in partenza da Rovigo possono utilizzare i primi treni utili a cura del personale di Assistenza clienti di Trenitalia.

Il treno FR 9400 Roma Termini (5:35) - Venezia Santa Lucia (9:34) oggi è instradato tra Bologna e Padova sul percorso alternativo via Verona e non ferma a Ferrara. I passeggeri in partenza e diretti a Ferrara possono utilizzare i primi treni utili a cura del personale di Assistenza clienti di Trenitalia. Il treno FR 9403 Venezia Santa Lucia (6:26) - Napoli Centrale (11:48) oggi è instradato tra Padova e Bologna sul percorso alternativo via Verona e non ferma a Ferrara. I passeggeri in partenza da Ferrara possono utilizzare i primi treni utili a cura del personale di Assistenza clienti di Trenitalia.

Il treno FR 9404 Roma Termini (6:35) - Venezia Santa Lucia (10:34) oggi è instradato tra Bologna e Padova sul percorso alternativo via Verona e non ferma a Ferrara. I passeggeri in partenza e diretti a Ferrara possono utilizzare i primi treni utili a cura del personale di Assistenza clienti di Trenitalia. Il treno FR 8801 Venezia Santa Lucia (6:53) - Lecce (15:58) oggi è instradato tra Padova e Bologna sul percorso alternativo via Verona e non ferma a Rovigo e Ferrara. I passeggeri in partenza e diretti a Rovigo e Ferrara possono utilizzare i primi treni utili a cura del personale di Assistenza clienti di Trenitalia. Attive corse con bus per i treni Regionali tra Bologna e San Pietro in Casale.

Il treno FR 9405 Venezia Santa Lucia (7:26) - Napoli Centrale (12:48) oggi è instradato tra Padova e Bologna sul percorso alternativo via Verona e non ferma a Rovigo.

I passeggeri in partenza da Rovigo possono utilizzare i primi treni utili a cura del personale di Assistenza clienti di Trenitalia. I treni Regionali possono subire limitazioni di percorso o cancellazioni.