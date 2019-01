Bologna, 31 gennaio 2019 – Sono quasi certamente la neve o il ghiaccio la causa del tragico incidente in cui stamattina è morta una donna di 32 anni ed è rimasta ferita una bimba di 3.

Lo schianto si è verificato stamattina prima delle 8 in via Stradelli Guelfi, nel territorio di Ozzano. Sul posto sono intervenuti l'ambulanza del 118 e i carabinieri per i rilievi. La bambina ferita è stata trasportata in codice 1 al pronto soccorso pediatrico dell'ospedale Sant'Orsola.

Non si tratta dell'unico episodio dovuto alle condizioni climatiche di queste ore. Diverse auto sono finite fuori strada questa mattina per colpa del ghiaccio, anche se la neve, almeno per il momento, ha lasciato il posto al sole. Voli cancellati e ritardi al Marconi, treni regolari alla stazione centrale di Bologna.

I vigili del fuoco hanno effettuato una decina di interventi per macchine finite fuori dalla carreggiata tra ieri sera e stamattina. I mezzi spargisale e spazzaneve sono stati impegnati per diverse ore per vie e strade principali, liberati anche gli ingressi di scuole e scuole materne. Gli spalaneve sono entrati subito in funzione nelle aree collinari e in pianura, soprattutto nei quartieri Navile, Borgo Reno e Porto Saragozza. Oggi comunque le scuole sono regolarmente aperte.