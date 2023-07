Tragico incidente a Pianoro (Bologna), muore Cristopher il senzatetto amatissimo da tutto il paese

Pianoro (Bologna), 31 luglio 2023 - Un’alba triste, quella di stamattina, per il territorio di Pianoro dove, nella tarda serata di ieri, si è verificato un tragico incidente. A morire, investito, sulla via Nazionale, Cristopher. Il senzatetto 50enne da anni viveva a Pianoro, li vicino al Palazzetto dello Sport, dove ieri sera ha trovato la morte.

Amatissimo in paese da tutti coloro che oggi lo piangono girava sempre con i suoi amati cani, un bassotto ed un meticcio, e con un carrello della spesa dove teneva tutte le sue cose. Ma torniamo ai fatti.

Cristopher era a piedi, con i due cani e il carrello. Erano da poco passate le 22 e il gruppetto stava attraversando, pare sulle strisce pedonali (anche illuminate dai lampioni che in quel tratto sono accesi) sulla via Nazionale, all’altezza di Raggi arredamenti.

Lì sono stati centrati in pieno, sia il 50enne che i due cani, da un’auto che sopraggiungeva in direzione Pianoro. L’impatto è stato fatale per il 50enne che è rimasto senza sensi sull’asfalto. I cani, uno dei quali ferito a un arto, sono scappati spaventati. Ci sono volute ore e l’aiuto di tanti cittadini per trovarli e affidarli alle cure dei veterinari.

Sulla scena dell’incidente i sanitari del 118, che non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell’uomo, e i carabinieri. Starà a loro ora capire come mai il conducente della macchina non si sia accorto di Cristopher che stava attraversando. Quel che è certo è che tutta la comunità è sconvolta dalla perdita improvvisa di quest’anima buona.