Incidente a Pieve di Cento (Bologna), scontro tra due auto: sei ragazzi feriti

Pieve di Cento (Bologna), 29 luglio 2023 – Sei giovani sono rimasti coinvolti in un incidente stradale a Pieve di Cento. Nel primo pomeriggio due utilitarie si sono scontrate lungo via Cremona. Il bilancio del violento incidente è di sei feriti, tra i quali una giovane in gravi condizioni.

La 19enne di Cento (Ferrara), soccorsa dal 118 e trasportata con l'eliambulanza all'ospedale Maggiore di Bologna, si trovava insieme ad un’amica su una Fiat 500 in via Cremona quando si è scontrata con una Volkswagen Polo che si stava immettendo sulla stessa strada da una via laterale.

Ad avere la peggio la ragazza ora ricoverata con prognosi riservata, mentre gli altri occupanti delle due vetture, tutti giovani tra i 19 e i 27 anni, hanno riportato ferite lievi o di media gravità e sono stati medicati negli ospedali di Cento, Bentivoglio e Sant'Anna di Ferrara. Sulla Polo viaggiava un gruppo di amici di Milano.

Sul posto, oltre ai soccorsi, sono intervenuti anche gli agenti di Polizia locale per i rilievi.