Incidente sulla Porrettana a Casalecchio (Bologna): coinvolte un’autogrù e un’auto, traffico in tilt

Casalecchio di Reno (Bologna), 27 giugno 2023 – Incidente tra un’auto e una autogrù questa mattina sulla statale 64 via Porrettana nel Comune di Casalecchio di Reno. Nell'impatto il conducente della autovettura si è ferito lievemente, non è stato necessario un trasferimento all’ospedale, ma è bastato l’intervento del personale del 118 sul posto per curare le piccole lesioni.

Intorno alle 8.30 le squadre dei Vigili del fuoco sono intervenute sul posto. Nello scontro tra i due mezzi il serbatoio del gasolio dell’autogrù si è danneggiato e per mettere in sicurezza la zona hanno dovuto rimuovere dalla strada il mezzo pesante.

La viabilità sulla Porrettana risulta ancora bloccata, sul luogo dell’incidente sono presenti gli agenti della Polizia locale e i carabinieri.