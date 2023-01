Incidente sulla Porrettana oggi a Bologna: camion fuori strada e traffico in tilt

Porrettana chiusa temporaneamente per incidente (foto d'archivio)

Altedo (Bologna), 24 gennaio 2023 – A causa della fuoriuscita autonoma di un mezzo pesante nei pressi del km 119,200 la strada statale 64 ''Porrettana'' è stata chiusa per ore al traffico, in entrambe le direzioni di marcia, in località Altedo e riaperta intorno alle 19.

Progressivamente, nel pomeriggio era stata riaperta al traffico, in direzione Ferrara.

Leggi anche Incidente in A14, code fino a 10 chilometri

Sul posto erano presenti le squadre Anas e le Forze dell'Ordine per la gestione della viabilità e per consentire la riapertura del tratto nel più breve tempo possibile.