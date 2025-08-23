Sam, un addio pesante

23 ago 2025
REDAZIONE BOLOGNA
Incidente tra pulmini con 16 bambini in tangenziale a Bologna: nessun ferito grave

I passeggeri hanno tra i 7 e i 13 anni, stavano rientrando da una gita sulla riviera romagnola. Dopo il tamponamento sono stati soccorsi dalla Polstrada, che li ha intrattenuti anche con una cena a base di pizza

Bologna, 23 agosto 2025 – Non ci sono feriti gravi per fortuna, ma sono stati vissuti momenti di paura quando due minivan si sono tamponati tra loro in tangenziale a Bologna nei pressi dell’uscita 3, ieri nel tardo pomeriggio.

Paura soprattutto perché i passeggeri dei pulmini erano bambini tra i 7 e i 13 anni, 16 in tutto e con loro ovviamente gli autisti-accompagnatori. 

Gli occupanti stavano rientrando da una gita sulla riviera romagnola ed erano diretti a un campeggio estivo sull'Appennino modenese. Prima di lasciare Bologna però i mezzi su cui viaggiavano, guidati dagli autisti-accompagnatori, si sono tamponati, per cause in corso di accertamento.

Sul posto sono intervenute, oltre a diverse ambulanze del 118, le pattuglie della Polizia Stradale della sottosezione Bologna. Soccorsi tempestivi, che però non hanno fortunatamente trovato una situazione grave. Cinque bambini sono stati trasportati in ospedale per accertamenti, mentre gli altri, rimasti illesi, sono stati accompagnati nella sede della Polstrada. 

Nell’attesa dei compagni, hanno condiviso una cena a base di pizza e sono stati intrattenuti dagli agenti della Polizia stradale con una visita guidata alle auto di servizio e alle attività della Polstrada. Dopo qualche ora, i bambini e gli accompagnatori sono potuti rientrare al campeggio nel Modenese, in sicurezza. 

