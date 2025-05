Incidente alla rotonda Biagi: traffico paralizzato a Casalecchio

Casalecchio di Reno (Bologna), 23 maggio 2025 – Incidente, per fortuna senza gravi conseguenze per le persone, nel pomeriggio alla rotonda Biagi. I coinvolti, i conducenti di un’auto Bmw e di un camion, sono rimasti infatti illesi.

Il traffico, però, ha subito pesantissime ripercussioni per più di tre ore. Erano da poco passate le 17 quando i due mezzi che, a quanto si apprende, procedevano sulla rotonda, uno in entrata e uno in uscita, si sono scontrati per cause da chiarire. Nonostante i conducenti siano scesi incolumi dai rispettivi mezzi, i veicoli sono rimasti a lungo fermi sulla scena dello scontro: prima per permettere i rilievi e capire le cause di quanto avvenuto, poi perché c’è voluto del tempo per sgomberare la carreggiata.

Il traffico, all’ora di punta del venerdì pomeriggio e in una zona già normalmente congestionata, si è letteralmente paralizzato nello snodo cruciale della rotonda Biagi e attorno a Casalecchio e lungo la Porrettana che si immette nella stessa rotonda. Tantissimi i pendolari che si sono sfogati, sui social, per il tanto tempo trascorso in coda.