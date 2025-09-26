Incidente in via Saffi a Bologna: auto esce di strada e sfonda un pub, oltre 10mila euro di danni. Video

Bologna, 26 settembre 2025 – “Per fortuna eravamo in chiusura e i danni sono stati solo materiali...”. Riccardo Benedetti è uno dei soci del fantasy pub Mena Brew di via Saffi, inaugurato lo scorso 6 settembre e devastato, l’altra notte, da un’auto piombata come un proiettile contro le vetrine.

“Era mezzanotte e mezza – racconta Riccardo – e molti clienti erano già andati via. C’era però uno dei dipendenti che era vicino alla porta e che solo per un puro caso si è spostato un attimo prima del disastro”.

Vetri ovunque, la facciata di legno completamente devastata, serranda e infissi da buttare, oltre a un patrimonio in bottiglie andato in frantumi. La macchina ha fatto tutto da sola: dopo aver colpito il cantiere del tram, è volata oltre il marciapiede, entrando sotto al portico, piombando contro il pub e sfondando tutto.

L'auto è piombata all'interno del locale intorno a mezzanotte e mezza

“Io non c’ero, ma i ragazzi mi hanno raccontato che sono stati attimi di terrore. Per fortuna nessuno si è fatto male, neanche il conducente che è andato via sulle sue gambe”. Sul posto è arrivata la polizia locale, che ha sottoposto l’automobilista ad alcoltest, risultato ‘molto’ positivo. Motivo per cui è stato denunciato.

"I danni sono importanti, parliamo almeno di 10mila euro – dice ancora Riccardo –. E stiamo cercando di sistemare il possibile in fretta, perché per stasera abbiamo 75 prenotati”. Il locale, un fantasy pub dove tra una birra e uno snack i clienti si sfidano a giochi di ruolo, ha infatti ingranato da subito bene: “Siamo contenti perché anche prima di attivare i nostri profili social abbiamo da subito visto tanta affluenza, anche di stranieri che ci hanno fatto i complimenti per la birra e questo ci fa onore – conclude Riccardo –. Questo incidente di percorso non ci fermerà: al massimo, diremo ai clienti che abbiamo avuto la visita di un drago”.