Incidente frontale a San Giovanni in Persiceto (Bologna), un ferito

Bologna, 8 luglio 2023 – Incidente frontale nel tardo pomeriggio, verso le 19,30, in provincia di Bologna, a San Giovanni in Persiceto. Lo schianto ha coinvolto due auto, sono intervenuti i vigili del fuoco liberare una persona incastrata in una delle due vetture affidandola alle cure del 118.

Sul posto anche la polizia locale.