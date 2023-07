Incidente a San Giovanni in Persiceto: ubriaco investe una ciclista, la donna è grave

San Giovanni in Persiceto (Bologna), 12 luglio 2023 - Era ubriaco e alla guida di un furgone l’uomo, di origini moldave, che ieri sera ha investito una ciclista 70enne nel centro storico di San Giovanni in Persiceto. La donna è rimasta gravemente ferita ed è ricoverata in rianimazione all’ospedale Maggiore di Bologna.

Sul posto gli agenti del commissariato di polizia di Persiceto, avvertiti da un cittadino, che hanno eseguito i rilievi di rito e praticato l’alcol test al conducente del mezzo.

Secondo una prima ricostruzione dell’accaduto, la 70enne era in sella alla bici e percorreva viale Gandolfi quando, all’intersezione con via Pio IX, è stata investita dal furgone. Sono arrivati i sanitari del 118, che dopo i primi soccorsi hanno portato la signora in ospedale, e una volante del commissariato.

Il conducente del furgone, dopo alcuni accertamenti, è risultato sotto effetto di alcolici. I poliziotti hanno così proceduto al ritiro immediato della patente e alla denuncia del moldavo per i reati di guida in stato di ebbrezza e di lesioni personali stradali.