Incidente a San Lazzaro, guida ubriaco e si schianta contro un’altra auto

San Lazzaro (Bologna), 31 dicembre 2023 - Stava guidando con un tasso alcolemico di 1,44 grammi/litro, di molto superiore ai limiti, ed è andato a schiantarsi frontalmente con un’auto che proveniva in direzione opposta. Questa la ricostruzione, fatta dalla Polizia Locale di San Lazzaro, dell’impatto avvenuto nella serata di ieri sulla via Idice, poco dopo Castel de’ Britti, al confine tra i territori di San Lazzaro e Ozzano. Nessuno per fortuna è rimasto ferito gravemente. Alla guida dell’auto che ha causato l’incidente un 60enne.

Sull’altro mezzo un conducente di mezza età. Il 60enne, subito sottoposto dagli agenti della Locale a due test alcolemici che hanno dato esito positivo, è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza con aggravante del sinistro stradale. Gli è stata ritirata la patente ed il veicolo è stato sottoposto a fermo per sei mesi. Sulla Idice si sono formati rallentamenti per alcune ore.