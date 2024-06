Incidente San Mamolo a Bologna tra scooter e monopattino: donna gravissima

Bologna, 26 giugno 2024 – Grave incidente, intorno alle 13,40, in via San Mamolo, all'altezza dell'incrocio con via di Codivilla, con una ragazza di 33 anni trasportata in gravissime condizioni all'ospedale Maggiore.

Stando a quanto ricostruito dalla polizia locale, intervenuta per i rilievi, la ragazza, che conduceva un monopattino, sarebbe andata a sbattere con uno scooter Honda con a bordo un diciottenne, alla guida, e una sua coetanea come passeggera.

Nell'impatto, i tre sono stati sbalzati sull'asfalto: anche i diciottenni sono rimasti feriti, ma in maniera meno grave della donna. Stando a quanto ricostruito dalla locale, la trentatreenne, che percorreva via Codivilla, all’incrocio con via San Mamolo avrebbe svoltato a sinistra verso i Colli, da dove stava in quel momento scendendo lo scooter, diretto verso la città.