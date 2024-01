Tragico incidente tra Sasso Marconi e Pianoro: motociclista morto

Bologna, 16 gennaio 2024 – Tragico scontro ieri sera in località Le Ganzole, tra Sasso Marconi e Pianoro. Un uomo di 62 anni ha perso la vita a seguito di un incidente stradale verificatosi intorno alle 19,20 in via del Sasso. Per dinamiche ancora al vaglio dei carabinieri, l’uomo, in sella una moto, si è schiantato contro un camion. Subito sul posto, oltre ai militari dell’Arma, sono intervenuti i sanitari del 118, con ambulanza, auto medica e, vista la gravità della situazione, anche con l’eliambulanza. Il 62enne è stato trasportato d’urgenza all’ospedale Maggiore, dove però, purtroppo, è arrivato già morto.