Scontro fra due auto in zona Savena: un anziano positivo all’alcol test

Bologna, 2 dicembre 2024 – A breve distanza dalla drammatica scomparsa del ciclista Antonio Cavallaro, un altro incidente ha turbato la quiete del quartiere Savena. Lo scontro fra le due vetture è avvenuto in via Benedetto Marcello. Sul posto sono arrivati i Carabinieri, la Polizia locale e un’ambulanza del 118 che ha fornito il primo soccorso a una ragazza italiana residente a Valsamoggia, lievemente ferita su un fianco a causa dell’impatto. Coinvolto anche un pensionato che è risultato alla guida in stato di ebbrezza.

La dinamica dell’incidente

L’auto guidata dalla giovane stava percorrendo via Benedetto Marcello in direzione di via Torino, mentre l’altra vettura procedeva da via Foscherara per imboccare via Gian Giacomo Carissimi. Lo scontro è avvenuto poco dopo un semaforo: la Polo della giovane, colpita sul fianco sinistro, ha terminato la sua corsa su un salvagente travolgendo anche un cartello della segnaletica stradale nell’urto.

La scena dell'incidente dalla prospettiva frontale

Restano ancora da chiarire le responsabilità dell’incidente che, fortunatamente, non ha causato alcuna vittima.