Corno alle Scale, 15 febbraio 2020 - Un uomo di circa 50 anni è stato avvistato, privo di conoscenza, da due escursionisti nel tratto di sentiero c.a.i 337 che dal Cavone porta alla Valle del Silenzio. L’uomo,di cui al momento non si conosce l’identità, perché privo di documenti e privo anche di uno scarpone, probabilmente perso durante la caduta, è stato avvistato in mezzo al boschetto che costeggia il fiume.

Subito i due escursionisti hanno chiamato il 118 per chiedere aiuto. La Centrale operativa di Bologna ha inviato sul posto l’ambulanza di Lizzano, la Squadra medicalizzata del Soccorso Alpino e Speleologico, stazione Corno alle Scale. Il personale del Cnsas arrivato sul posto ha immediatamente attivato l’elicottero 118 di Bologna, in quanto il paziente era privo di conoscenza e con una grave difficoltà respiratoria.

Gli stessi operatori del Soccorso Alpino hanno poi provveduto ad immobilizzare la persona e posizionarla dentro alla barella portantina, anche per garantirgli la protezione termica e dopo aver assicurato la barella alle corde hanno iniziato la discesa verso il Cavone dove nel frattempo era già atterrato l’elicottero.

Il personale sanitario dell’elisoccorso ha immediatamente provveduto a stabilizzare il paziente e a trasportarlo all’ospedale Maggiore di Bologna in codice di massima gravità. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della locale stazione di Lizzano in Belvedere. Non si conosce la dinamica dell’evento in quanto non testimoniata da nessuno e al momento non è possibile stabilire l’ora in cui si è verificato l’incidente.