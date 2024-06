Bologna: incidente tra due scooter in viale Pertini, grave un cinquantenne

Bologna, 28 giugno 2024 – Entrambi gli scooter viaggiavano lungo viale Pertini in direzione centro quando, per motivi adesso al vaglio della polizia locale, si sono sfiorati lateralmente, con i due a bordo che hanno finito per perdere entrambi il controllo delle moto su cui viaggiavano.

L’incidente è avvenuto ieri sera intorno alle 20: i due motociclisti coinvolti sono un cinquantenne e un diciottenne. Ad avere la peggio l’adulto, che nella caduta ha riportato diverse fratture e traumi.

L’uomo è stato subito soccorso e trasportato in codice di massima gravità all’ospedale Maggiore, dove si trova ora ricoverato. Il diciottenne invece ha riportato solo qualche graffio, ed è stato medicato anche lui dei sanitari. Adesso la polizia locale sta lavorando per capire come i due scooter abbiano finito per collidere, per stabilire eventuali responsabilità nell’incidente.