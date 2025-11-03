Incidente sugli Stradelli Guelfi. Falciato in bici lo zio della Pausini. Caccia fino a notte all’auto pirata

Falciato mentre era in bici da un’auto pirata: se n’è andato così Ettore Pausini, zio della cantante Laura. Originario di Solarolo, 78 anni, conosciutissimo per il suo salone da barbiere di piazza Azzarita e per essere testimonial dell’associazione Onconauti Bologna.

Ieri probabilmente era di ritorno da uno dei suoi soliti giri in mountain bike fuori città, che amava fare il sabato e la domenica. Poco prima delle 13,30, alle porte di Bologna, in via degli Stradelli Guelfi, mentre Pausini procedeva in bici verso il centro c’è stata la collisione con l’auto che andava invece in direzione opposta. La vettura l’avrebbe travolto e poi si è data alla fuga, facendo perdere le tracce.

I soccorritori del 118 arrivati sul posto hanno provato a rianimarlo per un’ora, è arrivato anche l’elicottero, ma purtroppo non sono riusciti a salvarlo. I rilievi sono stati svolti dalla polizia locale, che indaga sull’incidente. Anche i carabinieri di San Lazzaro sono intervenuti per un supporto alle ricerche del pirata della strada. È caccia aperta a una Opel Astra (vecchio modello) che si è dileguata, sembra, andando verso la periferia: le ricerche sono proseguite fino a notte. I testimoni hanno riferito che potrebbe essere scappato verso Castenaso o San Lazzaro. Chi ha visto la scena, ha raccontato del sangue a terra, la mountain bike completamente distrutta. Gli investigatori – da ieri lavorano senza sosta per dare un volto al pirata – stanno passando al setaccio in queste ore le telecamere di videosorveglianza, in cerca di una traccia del passaggio della Opel Astra per identificare a stretto giro il conducente dell’auto, che sarà denunciato – le ipotesi al momento – per omicidio stradale e omissione di soccorso.

Da tempo, più e più volte, è stata segnalata la pericolosità di quella strada, e in particolare proprio di quel tratto. Esplode, ancora, la rabbia dei cittadini: "Quella via dev’essere messa in sicurezza. Cosa dobbiamo aspettare ancora? Basta perdere tempo".

"Da anni diciamo che in quel tratto va realizzata una ciclopedonale – le parole di Nicola Stanzani, capogruppo di Forza Italia in Consiglio comunale –. Ma l’amministrazione continua a rimandare il progetto perché vorrebbe lo realizzasse Autostrade con il Passante. È sempre stata una questione di vita o di morte. E oggi più che mai". Oggi che la città piange l’ennesima vittima della strada. "Quello che è accaduto è terribile e il dolore per la povera vittima è grande. Dobbiamo tutti adoperarci perché non accada più, occorre inserire nel piano investimenti e realizzare al più presto il percorso ciclopedonale già progettato, senza ulteriori ritardi".