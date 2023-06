Incidente sugli Stradelli Guelfi Grave automobilista di 70 anni

Stradelli Guelfi a San Lazzaro paralizzati, ieri pomeriggio, a causa dell’ennesimo incidente. Intorno alle 14.30, forse per un malore o una distrazione, un’auto è uscita di strada andando a schiantarsi nel campo. Lo schianto è avvenuto al chilometro 4 degli Stradelli, nella frazione sanlazzarese di Idice. Una sola automobile è rimasta coinvolta. Si tratta di un’Alfa Romeo Giulietta bianca guidata da un 70enne di Castenaso. L’uomo era alla guida della macchina, sul sedile del passeggero, anche il figlio poco più che trentenne, rimasto illeso.

Ma torniamo ai fatti. L’Alfa si trovava sugli Stradelli in direzione di San Lazzaro quando è uscita di strada e dopo aver carambolato fuori dalla carreggiata per centinaia di metri si è arenata nel campo. Sul posto sono prontamente intervenuti i vigili del fuoco locali che hanno estratto il 70enne, incosciente, dalle lamiere accartocciate del mezzo. Con loro anche i sanitari del 118 che sono arrivati con ambulanza e automedica. Poco dopo è sopraggiunto anche l’elisoccorso. Le condizioni dell’uomo sono parse da subito molto gravi tanto che è stato rianimato sul posto. Il 70enne, sempre privo di sensi, è stato poi trasportato all’ospedale Maggiore in codice di massima gravità dove è tuttora ricoverato in pericolo di vita. A rilevare l’incidente per cercare di capire la dinamica di quanto avvenuto gli agenti della Polizia locale di San Lazzaro. La circolazione è rimasta interrotta per oltre due ore proprio per permettere i soccorsi, i rilievi di prassi e la messa in sicurezza dell’area.

z.p.