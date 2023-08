Incidente sul lavoro oggi a San Lazzaro: cade dal camion e resta ferito

San Lazzaro (Bologna), 4 agosto 2023 - Incidente sul lavoro questo pomeriggio a San Lazzaro in via Paolo Poggi.

Un camionista 36enne è caduto mentre puliva il suo autoarticolato.

Ha riportato un politrauma per cui è stato portato all’ospedale Maggiore, ma le sue condizioni non sarebbero gravi e non sarebbe in pericolo di vita.

Sul posto, oltre ai sanitari del 118, erano presenti anche i carabinieri.