Incidente sulla Porrettana a Sasso Marconi (Bologna): camion per autospurghi si ribalta, quattro feriti

Sasso Marconi, 29 agosto 2024 – Porrettana bloccata in entrambe le direzioni per alcune ore nel tardo pomeriggio per un incidente avvenuto all’altezza dell’ex ristorante Paganein nei pressi del borgo di Fontana, a Sasso Marconi, e che ha causato quattro feriti, di cui nessuno in pericolo di vita.

Un esito non scontato dal momento che sono tre i mezzi coinvolti in una carambola che si è conclusa con un camion per autospurghi totalmente ribaltato sulla cappotta di una Audi station wagon semischiacciata a ridosso dello spigolo di una casa ,ed un altro mezzo commerciale, pare un Fiat Doblò con la parte anteriore devastata dall’impatto di un frontale laterale. Il ferito più grave è quello che si trovava alla guida di questo mezzo commerciale.

Quello che è successo intorno alle 17 in questo tratto quasi rettilineo di strada statale lo accerteranno gli agenti della polizia locale di Sasso Marconi che nell’immediatezza sono sopraggiunti sul posto garantendo le condizioni di sicurezza per gli interventi di soccorso affidato ai sanitari del 118 e ai Vigili del Fuoco. É probabile che tutto sia scaturito dallo scontro frontale laterale tra il camion e il mezzo commerciale e che la station wagon sia stata travolta solo in conseguenza del primo impatto. Fatto sta che i vigili del fuoco hanno dovuto liberare dalle lamiere tutte quattro le persone a bordo dei tre mezzi, compreso quindi l’autista della Audi estratto ferito solo leggermente dallo sportello posteriore.

Sul posto i carabinieri della Compagnia di Borgo Panigale in appoggio per l’emergenza e per la gestione della viabilità bloccata in tutte due le direzione per tutto il tempo necessario ai soccorsi, i rilievi e la rimozione dei mezzi, e in particolare del camion per il quale si è dovuto ricorrere ad una autogru.