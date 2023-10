Incidente sulla via Ferrarese. La 28enne ancora in Rianimazione

È ancora ricoverata nel reparto di Rianimazione dell’ospedale Maggiore di Bologna in prognosi riservata la ragazza di 28 anni rimasta gravemente ferita nell’incidente di mercoledì scorso in via Ferrarese, a Castel Maggiore.

Lo scontro frontale, avvenuto mercoledì all’ora di pranzo intorno alle 12.30 in prossimità dell’incrocio con via Matteotti all’altezza della località Osteria del Gallo, ha visto coinvolte due auto, una Fiat 500 e una Peugeot. Per cause ancora al vaglio della polizia locale dell’Unione Reno Galliera, intervenuta sul posto per effettuare i rilievi del caso, i due mezzi si sono scontrati violentemente: la Fiat 500, a causa del forte impatto, è stata sbalzata fuori strada.

Oltre alla ragazza di 28 anni, trasportata d’urgenza in codice di massima gravità al Maggiore di Bologna a causa delle ferite e dei traumi riportati, nello schianto sono rimaste coinvolte anche altre tre persone. Nello specifico, si tratta di un’altra giovane donna di 28 anni, una ragazza di 26 e un uomo di 43 anni. Tutti sono stati portati in ospedale in codice di media gravità.

Sul posto, oltre alla polizia locale, sono intervenuti anche gli operatori sanitari del 118 con tre ambulanze e l’automedica e i vigili del fuoco che hanno provveduto a estrarre uno dei feriti rimasto intrappolato tra le lamiere della sua auto dopo l’impatto. Per permettere tutte le operazioni di messa in sicurezza, il tratto di via Ferrarese interessato dall’incidente è rimasto chiuso al traffico per alcune ore, causando non pochi disagi alla circolazione. Resta ora da chiarire quali siano state le cause che hanno portato al violento scontro.

Non è chiaro se alla base dell’impatto ci sia stato un malore di uno dei due conducenti dei mezzi coinvolti oppure una disattenzione. Starà ora agli agenti della polizia municipale dell’Unione Reno Galliera, che hanno effettuato tutti i rilievi del caso sul luogo dello schianto raccogliendo anche le voci dei testimoni che hanno assistito alla scena, fare chiarezza su quanto accaduto nella tarda mattinata di mercoledì scorso e soprattutto stabilire l’esatta dinamica del grave incidente.

Chiara Caravelli