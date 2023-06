Incidente in tangenziale a Bologna, il bollettino medico della bambina di 6 anni

Bologna, 16 giugno 2023 – Sono stabili, ma sempre molto gravi, le condizioni della bambina di 6 anni coinvolta nell’incidente dei giorni scorsi sul ramo verde della tangenziale. Dopo lo schianto, la piccola è stata portata d’urgenza all’ospedale Maggiore dove si trova ricoverata, in prognosi riservata, nel reparto di Rianimazione.

Il terribile schianto, che ha visto coinvolte più auto, è avvenuto nel tardo pomeriggio di mercoledì scorso quando – per cause ancora al vaglio della Polstrada, al lavoro per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente – i veicoli si sono scontrati provocando un maxi tamponamento.

Tre i passeggeri portati in ospedale: un uomo di 41 anni, un bambino di 4 e la piccola di 6. Sul posto si è reso necessario l’intervento dei vigili del fuoco che hanno estratto i feriti dalle lamiere, insieme all’ambulanza del 118 con il personale sanitario e gli agenti della Polizia autostradale.