Incidente in tangenziale oggi a Bologna: automobilista grave in ospedale

Polstrada (foto di repertorio)

Bologna, 14 febbraio 2023 – Schianto in tangenziale a Bologna: automobilista portato in gravi condizioni all’ospedale. L’uomo è rimasto ferito in un incidente avvenuto verso le 16.30, tra lo svincolo 6 Castelmaggiore e lo svincolo 5 Lame, direzione Casalecchio. Si sarebbe trattato, dalle prime informazioni, di un tamponamento fra due auto. Uno dei conducenti è rimasto incastrato nell'abitacolo e sono dovuti intervenire i vigili del fuoco per liberarlo.

È stato poi soccorso e rianimato sul posto dai sanitari del 118, presenti con l'automedica, e trasportato all'ospedale Maggiore in condizioni gravi.

Dinamica e cause dello schianto sono all'esame della Polstrada. Per consentire l'intervento dei soccorritori il traffico è rimasto a lungo bloccato e si sono formate code sulla carreggiata Nord della tangenziale fino al tardo pomeriggio.