Incidente tra i binari in via Ugo Bassi. Ciclista valuta di chiedere i danni

"Ho rischiato di perdere la vita, poteva succedere il peggio". Kabaeva Stefanka Rosenova ha 49 anni e il 26 aprile, alle 14, è caduta in bicicletta in via Ugo Bassi dopo essere finita con le ruote dentro le nuove rotaie del tram, "facendo un volo di tre metri". I passanti hanno visto la scena e hanno chiamato subito l’ambulanza. All’ospedale Maggiore è stata sottoposta a tutti gli accertamenti del caso ed è stata dimessa in serata con cinque giorni di prognosi. Ma ancora oggi i segni della caduta sono evidenti sul viso, soprattutto sullo zigomo sinistro. "E poi ho dolore al braccio, al gomito e al ginocchio, oltre a un forte mal di testa e agli ematomi sul corpo", prosegue Rosenova. Per questo, dopo essersi affidata all’avvocato Matteo Murgo, sta valutando se fare causa al Comune, chiedendo un risarcimento danni.

Era partita da via IV Novembre, dopo aver preso una bici elettrica a noleggio "come faccio sempre, ogni giorno", prosegue. Tempo di percorrere piazza Roosevelt, prendere via della Zecca ed entrare in via Ugo Bassi. Qui, una volta svoltato a sinistra, all’altezza del civico 13 la caduta. "Non ci ho proprio pensato alle rotaie, ci sono entrata dentro con la ruota della bicicletta, sono volata per terra e ho sbattuto forte la testa – prosegue nel racconto la 49enne bulgara –. Se avessi visto la segnaletica o un tabellone con indicate le rotaie probabilmente non sarebbe successo. Ora questa zona non è sicura".

Autista, ogni giorno guida gli autobus per Saca. "E passo proprio su via Ugo Bassi con la linea A che ora è pericolosissima. Io sono di Sofia e anche lì ci sono spazi per tram e biciclette, ma non puoi rischiare di entrare con la bici dentro le rotaie", insiste Rosenova nel suo racconto. Ma quali sono le differenze sostanziali? "Qua non si è pensato all’incolumità delle persone che hanno altri mezzi, come biciclette e motorini che possono rischiare di scivolare", dice la 49enne. E lancia un messaggio al Comune di Bologna: "Prenda provvedimenti per il bene delle persone. Chiunque è abituato a vivere via Ugo Bassi senza rotaie. Per questo servono, per forza, cartelli segnaletici. Ma in ogni punto della strada, non solo in alcuni. Se un anziano o un bambino avesse fatto una caduta come la mia ora si parlerebbe di altro", conclude. Un episodio che si va ad aggiungere alle altre cadute registrate in pochissimi giorni dalla riapertura completa di via Ugo Bassi al traffico.

Nicholas Masetti