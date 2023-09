Incidente tra scooter e auto in via Zanardi a Bologna: paura per un 17enne

Bologna, 30 settembre 2023 - Violento schianto ieri sera, intorno alle 23, in via Zanardi nel quartiere Navile. L’incidente, che ha visto coinvolti un’auto guidata da un uomo di 34 anni e uno scooter con a bordo due giovanissimi di 15 e 17 anni, sarebbe avvenuto all’intersezione con via de Carracci.

Secondo una prima ricostruzione l’auto, che stava procedendo verso il centro città, si è scontrata con lo scooter che stava percorrendo la stessa via ma in direzione periferia. L’impatto è stato violento e uno dei due giovani, non è ancora chiaro se quello alla guida del mezzo oppure il passeggero, è stato sbalzato prima di cadere sull’asfalto.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia municipale per tutti i rilievi del caso e gli operatori sanitari del 118 con tre ambulanze e un’automedica. Il giovane di 17 anni è stato trasportato d’urgenza all’ospedale Maggiore in codice di massima gravità, ma non è in pericolo di vita. Le sue condizioni sono fortunatamente già migliorate e ora si trova ricoverato in Pronto Soccorso in attesa di essere spostato in un altro reparto. Anche le altre due persone coinvolte, il 34enne alla guida dell’auto e il 15enne sono stati trasportati al Maggiore ma in codice di minima gravità.