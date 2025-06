Semafori spenti dopo un incidente, traffico in tilt a Porta Saragozza

Bologna, 24 giugno 2025 – Mattinata di caos a Porta Saragozza, dove a causa di un incidente avvenuto questa notte tutti i semafori sono spenti. Erano le 2,40 del mattino quando un automobilista ha perso il controllo della sua vettura ed è andato a impattare contro un semaforo, buttandolo giù: il danno ha causato una ripercussione su tutti gli altri impianti dell’incrocio, che sono “saltati”.

L'intervento per riparare il guasto a Porta Saragozza (FotoSchicchi)

Il conducente dell'auto coinvolta nell'incidente non è rimasto ferito, ma l'impatto ha avuto grandi ripercussioni sul traffico: questa mattina, in orario di uscita per il lavoro, si sono subito creati rallentamenti e code.

Sul posto a regolare la circolazione ci sono quattro pattuglie della polizia locale, in attesa che il guasto venga ripristinato.