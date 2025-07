Incidente a Bologna, travolta mentre scende dall’auto in panne: è gravissima

Bologna, 30 giugno 2025 – Travolta da un furgone mentre scendeva dalla sua macchina in panne.

Sono gravissime le condizioni di una donna di 59 anni, bolognese, residente a Zola Predosa, investita questa mattina sulla Nuova Bazzanese da un furgone che percorreva l'asse attrezzato in direzione di Vignola all'altezza della zona industriale tra Zola e Casalecchio.

L'incidente, accaduto poco dopo le 10, ha provocato la chiusura totale per almeno due ore dello stradone di grande percorrenza tra gli svincoli numero 7 e numero 8, e questo per permettere le migliori condizioni di intervento al personale dell'ambulanza del Pronto soccorso e dell'auto medica in un contesto di totale emergenza gestito dagli agenti della polizia locale Reno Lavino.

Il dettaglio della dinamica del grave incidente è all'esame degli inquirenti, ma secondo i primi accertamenti sembra che l'auto della signora si fosse spenta a poche centinaia di metri di distanza dallo svincolo che conduce all'ingresso del capoluogo di Zola.

La conducente, forse con l'obiettivo di rendersi conto dell'accaduto, o per chiedere l'intervento di un carro attrezzi, era uscita dall'abitacolo e si trovava nella parte anteriore quando, a causa del violento tamponamento provocato dall'impatto con un furgone di un mezzo commerciale sopraggiunto, è stata investita dalla sua stessa auto.

Il conducente del furgone, un corriere, appena si è reso conto dell'accaduto, ha perso conoscenza a causa dello choc ed è stato anche lui ricoverato al Pronto soccorso dell'ospedale Maggiore.

La velocità, la disattenzione, ma anche il grave limite strutturale dell'assenza di una corsia di emergenza sono sotto accusa per il ripetersi di un incidente tragicamente simile a quello che nel novembre del 2023 a poche centinaia di metri portò alla morte di Hanin Jemmali, diciannovenne di Vignola, anche lei scesa dalla sua auto rimasta in panne e travolta da un mezzo che procedeva nella stessa direzione.

Per poter intervenire in sicurezza vista anche l'esiguità di spazi per il soccorso la Nuova Bazzanese è rimasta chiusa o parzialmente percorribile fino allo sgombero dei mezzi e la pulizia della corsia stradale