Incidente tra due auto in Valsamoggia: morta una donna, gravi tre bambini

Valsamoggia (Bologna), 11 aprile 2025 – Frontale in Valsamoggia, nella vecchia Bazzanese: morta una donna di 70 anni, tre bambini gravi e altri due feriti. L’incidente si è verificato alle 17.30. Sul posto cinque ambulanze e l’elisoccorso.

A perdere la vita una signora classe ‘55, residente a Sasso Marconi, che era bordo dell’auto insieme al marito. Secondo le prime ricostruzioni in via Risorgimento, all’altezza dell’incontro con via Alicata, al confine del territorio con il comune di Zola Predosa, un’auto che proveniva da Bologna, in direzione Valsamoggia, ha invaso la corsia. Nel frontale tra una Nissan Qashqai e una Hyundai è morta la 70enne. Coinvolto anche un terzo veicolo, una Toyota RAV4, a cui sono arrivati addosso i pezzi dei veicoli che si sono scontrati nel frontale.

A Crespellano immediati i soccorsi del 118 e della polizia locale di Valsamoggia. Sono rimasti feriti anche tre minorenni, tutti portati in codice tre all’ospedale Maggiore, tra cui una 12enne, la più grave, in eliambulanza. Dovrebbero essere meno gravi un bambino di 8 anni e un altro di 10 (il nipote della deceduta e del marito). In codice due invece altre due persone (il marito della donna e il conducente dell’altra auto) che hanno subito delle escoriazioni ma non sono in pericolo di vita.

Sul posto anche i vigili del fuoco del distaccamento di Bazzano e la polizia locale del corpo unico Reno Lavino che ha gestito la viabilità. In supporto anche i carabinieri della compagnia di Borgo Panigale.