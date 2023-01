Incidente a Vergato (Bologna), investito mentre attraversa: grave 54enne

Sul posto le forze dell'ordine e i sanitari (foto d'archivio)

Vergato (Bologna), 4 gennaio 2022 - Giornata di sangue e traffico paralizzato, quella di lunedì, sulle strade dell’Appennino bolognese. A Vergato, infatti, nei pressi del locale ospedale, sulla lunga via della Repubblica, è stato investito un pedone, un 54enne italiano, che stava attraversando la strada. La dinamica dell’investimento è ancora al vaglio delle forze dell’ordine intervenute che dovranno chiarire anche se il 54enne stesse attraversando sulle strisce pedonali o meno.



Erano da poco passate le 18.40. La via della Repubblica, a Vergato, che coincide con la Porrettana nel centro del paese, era abbastanza trafficata visto l’orario. Il 54enne, quasi all’altezza dell’ospedale, stava attraversando la strada quando, all’improvviso, è sopraggiunta una una Fiat Panda, guidata da un italiano di quarantasette anni, residente in un paese limitrofo dell’Appennino. L’impatto è stato molto violento. Il 54enne, infatti, dopo esser rimbalzato sul cofano dell’auto è caduto violentemente a terra dove è rimasto privo di sensi. L’incidente è avvenuto sotto gli occhi sbigottiti di alcuni passanti del paese e di tanti altri automobilisti che stavano transitando in zona e hanno allertato i soccorsi. I sanitari del 118 sono prontamente sopraggiunti con due ambulanze, poi, viste le gravi condizioni del 54enne, è sopraggiunta anche l’automedica. Il 118 ha poi trasportato il pedone in codice rosso, ovvero di massima gravità, all’ospedale Maggiore. Qui il 54enne è ancora in condizioni gravi ed in pericolo di vita ed è ricoverato in Rianimazione in prognosi riservata.

Illeso, invece, il 47enne conducente del mezzo che è stato, però, sottoposto a tutti gli accertamenti di prassi previsti dal codice della strada. Sarà da verificare se fosse positivo a sostanze alcoliche o a stupefacenti. Chiarire la dinamica del grave incidente spetterà ai carabinieri della Compagnia di Vergato che sono da subito intervenuti sul posto per fare tutti i rilievi di prassi. Un’altra pattuglia della Compagnia è poi stata inviata sul posto per occuparsi della circolazione. Il tratto interessato dall’incidente è stato, infatti, chiuso in un primo momento per permettere soccorsi e rilievi. La viabilità è tornata normale poco dopo le 20.



L’incidente ha sortito effetti indiretti anche su una 52enne del paese che stava passeggiando in zona e che, per lo shock (avendo assistito all’investimento dell’uomo da distanza ravvicinata) ha accusato un malore. Questa è stata portata in codice di media gravità all’ospedale di Porretta da cui poi è stata dimessa ore dopo.