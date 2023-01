Incidente di via Azzurra a Bologna, investì e uccise una donna: chiede di patteggiare 4 anni

L'incidente in via Azzurra dello scorso ottobre

Bologna, 18 gennaio 2023 – Quattro anni di reclusione, ma ai domiciliari. Sono questi i termini dell’accordo raggiunto tra accusa e difesa per il caso dell’incidente mortale in via Azzurra, avvenuto lo scorso ottobre

C’è quindi la proposta di patteggiamento per Gian Luca Nilo, 39enne che il 22 ottobre a

Bologna travolse e uccise l'81enne Luisa Giovannini.

Su questo il tribunale si pronuncerà il primo marzo. La richiesta tiene conto dello sconto di pena in rito abbreviato e, per i termini di reclusione ai domiciliari, della riforma Cartabia.

Nilo, accusato di omicidio stradale con l'aggravante di aver guidato con la patente revocata e di detenzione di stupefacenti, è difeso dall'avvocato Luciano Bertoluzza.

I parenti della vittima, parte civile, sono assistiti dagli avvocati Giovanni Donati e Nicola Stangolini, che si erano opposti, in udienza, a un patteggiamento a una pena inferiore. Nel frattempo sono in corso trattative con l'assicurazione per il risarcimento danni.