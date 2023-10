Incidente lungo la via Ferrarese, frontale tra due auto: 4 feriti, 28enne grave

Castel Maggiore (Bologna), 19 ottobre 2023 – Grave scontro frontale tra due auto con il bilancio di quattro feriti tra cui uno grave. Tutto è successo ieri mattina intorno alle 13, a Castel Maggiore, lungo via Ferrarese in prossimità dell’incrocio con via Matteotti all’altezza della località Osteria del Gallo. Lo scontro ha coinvolto una Fiat 500 e una Peugeot. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, i vigili del fuoco e la polizia locale dell’Unione Reno Galliera. I medici hanno prestato i primi soccorsi mentre i pompieri, partiti a sirene spiegate dal vicino comando centrale di Bologna, hanno provveduto a liberare uno dei feriti che era rimasto intrappolato nell’abitacolo di un’auto. Le tre persone rimaste ferite in maniera meno grave sono una ragazza di 28 anni, un uomo di 43 anni, e una ragazza di 26 anni, trasportate all’ospedale Maggiore di Bologna. Mentre una donna straniera, di 28 anni, ha riportato le ferite e i traumi più gravi ed è stata trasportata in codice di massima gravità sempre al Maggiore.

Le cause dello scontro frontale, di cui non si conoscono ancora le cause, sono ora al vaglio della polizia locale che ha effettuato i rilievi di rito e raccolto testimonianze di altri automobilisti. Per permettere i soccorsi e i rilevi della Locale è stato necessario chiudere momentaneamente il tratto di via Ferrarese teatro dello scontro frontale. Invitabili dunque le code che si sono formate anche perché via Ferrarese è un arteria stradale particolarmente trafficata. La situazione è tornata alla normalità solamente nel primo pomeriggio.

E sempre in questo tratto stradale, nell’aprile scorso si era verificato un altro scontro frontale. Poco dopo il confine con Bologna, sempre all’altezza di Osteria del Gallo, una Peugeot e una Volkswagen Polo che procedevano in direzioni opposte, si erano scontrate. L’impatto era stato tale che la Peugeot aveva iniziato a carambolare al centro della carreggiata, mentre la Polo era stata sbalzata con violenza fuori strada. Sul posto erano subito arrivate le ambulanze del 118, i vigili del fuoco e due pattuglie degli agenti della polizia locale dell’Unione Reno Galliera. Ad essere coinvolte in questo schianto due donne che erano alla guida delle vetture. Ad avere la peggio una ragazza 37enne.