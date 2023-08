Incidente in via Sardegna a Bologna: morto l’uomo investito mentre attraversava la strada

Bologna, 13 agosto 2023 – Non ce l’ha fatta il 92enne che ieri mattina era stato investito in via Sardegna mentre attraversava la strada. L’uomo, ricoverato subito in gravissime condizioni al Maggiore di Bologna, è morto stanotte in ospedale, intorno alle 2, a causa delle ferite riportate dopo lo schianto.

Il 92enne era stato travolto sabato mattina intorno alle 10,40 da una Fiat, condotta da un 56enne, che stava svoltando da via Calabria in via Sardegna e che se lo era trovato davanti all’improvviso.

In via Sardegna, dopo l’incidente, era intervenuta la polizia locale per i rilievi e per stabilire la dinamica dello schianto.