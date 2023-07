Incidente in via Turati a Bologna, auto ribaltata: la foto virale sui social

Bologna, 6 luglio 2023 – Un’auto si è ribaltata all’inizio di via Turati ed è rimasta praticamente perpendicolare alla strada. Da questa mattina i passanti hanno immortalato la scena e avvertito sui social i bolognesi dell’incidente che per il momento sta bloccando l’accesso alla strada da via Saragozza. Gli agenti della polizia sono giunti sul posto.

Da quanto si apprende non risultano feriti, anche il conducente è uscito illeso.

Un incidente di cui ancora non si sanno le cause e la dinamica, ma l’ipotesi più probabile potrebbe essere l’alta velocità. In tanti, però, si chiedono come abbia fatto l’autovettura a cappottarsi in quel punto e soprattutto come è finita in quella strana, e quasi irreale, posizione.

Alcuni hanno provato a dare delle spiegazioni: “Andava a 31 km orari”, si legge su Facebook. Continua l’ironia sulla viabilità dei cittadini dopo la vicenda della ciclabile di via Saragozza e dopo pochi giorni dall’entrata in vigore del nuovo limite di 30 sulle strade cittadine.