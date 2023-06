Incidente in viale Felsina oggi a Bologna, la Lega: “Anziano investito, servono più controlli”

Bologna, 28 giugno 2023 – Paura per un incidente in viale Felsina. Ferito un uomo anziano.

A denunciarlo sono gli esponenti della Lega, Valeria Gamberini e Matteo Di Benedetto: “Una persona anziana è stata investita da un autista che cercava di uscire da un parcheggio selvaggio in via Felsina, angolo via Spina – commentano -. Da tempo segnaliamo una situazione di pericolo in questa zona, dove sembra non debba essere rispettato il codice della strada e che i controlli siano quasi sempre assenti - da quello che vediamo quotidianamente”.

E poi il racconto dell’incidente, avvenuto all’angolo con via Spina: “Oggi, purtroppo, è successo quello che temevano. Totale solidarietà al cittadino. Chiediamo controlli, finché non sarà ripristinata una situazione di strutturale sicurezza”, chiudono la consigliera del quartiere Savena e il Capogruppo in Consiglio Comunale del Carroccio. Da chiarire le effettive condizioni fisiche dell’investito, ma da quanto si apprende non sarebbe in pericolo di vita.

Toccherà ora alla polizia locale, intervenuta sul posto per i rilievi, ricostruire la dinamica dell’accaduto.