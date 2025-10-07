Incidenti oggi a Bologna, 6 feriti. Traffico in tilt in zona Massarenti e al Navile

Bologna, 7 ottobre 2025 - Due incidenti, questa mattina, hanno scosso la viabilità bolognese provocando sei feriti. Questo il bilancio di due scontri che hanno coinvolto diversi mezzi, in due episodi che hanno bloccato la zona di via Massarenti da una parte e l'area del Navile dall'altra, con ripercussioni sia in direzione aeroporto sia verso il centro storico.

Scontro auto-moto

Intorno alle 7 del mattino, il primo sinistro: in via Massarenti, un uomo di 55 anni residente a Budrio a bordo di una moto, è stato colpito da una macchina, con al volante un 40enne bolognese.

L'auto uscendo dal parcheggio della parrocchia di Santa Rita si è immessa nella strada principale, urtando il motociclo.

Il guidatore della moto è stato trasportato all'ospedale Maggiore in codice 3.

Carambola fra più veicoli

In via Cristoforo Colombo, al quartiere Navile, sempre in mattina c'è stato un altro sinistro, che ha coinvolto diversi mezzi, mandando in tilt il traffico della zona, con ripercussioni e disagi anche verso l'aeroporto e il centro storico. Attualmente il traffico è stato decongestionato e sono stati effettuati gli interventi di pulizia dei detriti e olio dalla carreggiata.

Nell'incidente sono state coinvolte due auto e un furgone, che nell'impatto si è ribaltato.

Il bilancio è di cinque feriti, nessuno dei quali è in gravi condizioni. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale.