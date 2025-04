Incidenti stradali: "Troppi morti e feriti. Educare alla guida"

L’Emilia-Romagna gioca d’anticipo. E per ridurre morti e incidenti sulle strade punta sulla prevenzione divisa per fasce d’età. Primo passo, formazione sulla sicurezza stradale già nei corsi pre-parto e poi kit ad hoc da donare alle neomamme appena uscite dal reparto maternità, instaurando poi percorsi informativi anche coi pediatri e per la fascia 6-17 anni accordi con le scuole dell’obbligo.

Più difficile da intercettare è la fascia 18-29 anni: si punterà in particolare sul dialogo con le Università. Per le fasce d’età successive (30-64 e over 65) il riferimento saranno rispettivamente le associazioni dei datori di lavoro (tanti sono gli incidenti nei tragitti casa-lavoro) e i sindacati pensionati. Previsti inoltre focus sulle categorie più a rischio, pedoni, ciclisti e motociclisti oltre a corsi di aggiornamento sulle ultime norme del Codice della strada per le persone più anziane.

È questo in sintesi il piano quinquennale 2025-2029 dell’Osservatorio regionale per l’educazione alla sicurezza stradale dell’Emilia-Romagna che conterà su un budget di 500mila euro l’anno.

L’approccio sulla prevenzione, sottolinea l’assessora regionale alla Mobiità Irene Priolo, sarà "a 360 gradi". Il programma, presentato anche dal neo presidente dell’Osservatorio, Marco Pollastri, segue l’approccio ‘Vision Zero’: ovvero il principio per cui nessuna perdita di vita sulla strada è più accettabile, seguendo le indicazioni della Commissione europea in vista del 2030 che puntano a ridurre del 50% morti e feriti gravi.

Nonostante, infatti, il trend di vittime e feriti sulle strade sia in calo dal 2010, spiega l’assessora Priolo, l’incidentalità stradale rappresenta, anche in Emilia-Romagna, una delle principali cause di morte e lesività per diverse categorie di popolazione. In media, nella nostra regione, ci sono 62,4 morti per milione di abitanti all’anno (dati 2023), mentre in Italia sono 52 e in Ue 45,5. Il motivo? "L’Emilia-Romagna è una regione di grande passaggio", spiegano Priolo e Pollastri. Per questo, "l’impatto di queste tragedie riguarda tutta la collettività, con oltre 1,7 miliardi di euro tra costi sociali e costi per il sistema sanitario", sintetizza l’assessora.

Nel 2023, si sono verificati 16.809 incidenti stradali che hanno causato la morte di 279 persone e il ferimento di altre 21.818. Rispetto al 2022 è calato il numero delle vittime (-10,3%), mentre sono in leggero aumento gli incidenti (+0,8%) e i feriti (+0,7%).

Quali soluzioni mettere in campo? Il modello bolognese della Città 30 è valido, ma non è detto che possa valere per tutti. Per Priolo, infatti, "sulla sicurezza stradale non c’è un’unica ricetta. Città 30 è uno degli strumenti, sappiamo che le zone 30 sono utili, ma i dati bisognerà guardarli da un punto di vista scientifico". D’accordo Pollastri: "Si sa che gli incidenti avvengono per il 70% nelle strade urbane. La Città 30, quindi, è una delle soluzioni. E sarà uno dei temi di confronto". Da qui, verranno convocati ogni anno dalla Regione il 17 novembre, giornata contro le vittime degli incidenti automobilistici, gli Stati generali della sicurezza stradale. Il primo summit sarà a Bologna.