Inclusione e benessere al Malpensa

Grande successo per l’evento che si è tenuto mercoledì pomeriggio, al Centro Malpensa di San Lazzaro, per la Giornata internazionale delle persone con disabilità. L’incontro è stato aperto dall’assessore al Welfare Monica Falciatore a cui hanno fatto seguito vari relatori. È stato, infatti, per l’occasione presentato il progetto "Reagisco" Davide Stasolla e, a seguire, l’appuntamento "Vedo, sento, ascolto, capisco, parlo" con Agnese Bacconi e Luca Di Costanzo. Il pomeriggio si è chiuso, poco prima delle 19, con il panel "Mettersi nei panni dell’altro: il punto di vista dell’educatrice" di Daniela Bergonzoni e Carlotta Bernabò del consorzio Scu.Ter. L’incontro era accessibile a tutti grazie al servizio di interpretariato Lis e alla sottotitolazione in diretta fornita dal coordinamento Fiadda Emilia-Romagna, nell’ambito del progetto regionale Accessibilità Comunicazione Cultura per le persone sorde.

"Da diversi anni - ha detto Falciatore - l’amministrazione organizza e sostiene iniziative aperte alla cittadinanza con l’obiettivo di promuovere l’inclusione e il benessere delle persone con disabilità, creando al contempo momenti di aggregazione per attivare esperienze ed atteggiamenti empatici nella quotidianità. Grazie alla collaborazione con la Consulta del superamento dell’handicap del nostro Comune, abbiamo realizzato anche un confronto con gli alunni della scuola primaria e percorsi formativi per i ragazzi delle scuole secondarie di secondo grado".