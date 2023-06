Inclusione sociale e ’comunità’ Il nuovo bando da mezzo milione

Fino al 28 luglio sarà possibile partecipare al nuovo bando di finanziamento Servizi alla persona pubblicato dalla Fondazione Carisbo per la terza sessione erogativa dell’anno, nella sezione dedicata sul sito all’indirizzo https:fondazionecarisbo.itbandi

Il bando Servizi alla persona, per il macro-obiettivo Persone (settore Volontariato, filantropia e beneficenza) e le missioni ‘Sostenere l’inclusione sociale’ e ‘Diventare comunità’, rende disponibile una somma di risorse pari a 500.000 euro allo scopo di: prendere in carico chi è a rischio di marginalità ed esclusione; favorire la diffusione della conoscenza e dell’informazione rispetto all’accesso e alla qualità dei servizi; generare un cambiamento, sostenibile e positivo nel lungo periodo, nel contesto in cui l’iniziativa agisce e in una delle quattro aree prioritarie di intervento: infanzia (0-6 anni), adolescenza, terza e quarta età, diverse abilità. "Prosegue l’attività filantropica della Fondazione nel segno dell’inclusione – dichiara il Presidente Paolo Beghelli –, mettendo al centro dell’orizzonte sociale la persona affinché le disparità tra individui e gruppi siano socialmente accettabili e sostenibili e le diversità siano riconosciute, rispettate, valorizzate".

La prossima sessione erogativa, invece, è in programma nel mese di settembre, con la pubblicazione del bando Innovazione scolastica.

g.d.c.